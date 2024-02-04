В Польше призвали отказаться от малины с Украины из-за плесени

Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Польши Михал Колодзейчак заявил, что стране стоит прекратить импорт малины с Украины из-за того, что в ягодах часто встречается плесень. Об этом сообщает РИА Новости.

«После такой малины может быть один вывод: эмбарго на украинскую замороженную малину, которой в Польшу в 2023 году прибыло более 60 тысяч тонн», — написал Колодзейчак, прикрепив фотографию заплесневелой малины.

До этого министр сельского хозяйства и развития сельской местности Польши Чеслав Секерский заявил о необходимости сокращения потока фруктов с Украины. Секерский отметил, что аграрная политика Европы слишком открыта для сельхозпродукции с Украины, что заставляет фермеров из разных стран организовывать протесты. Он подчеркнул, что работники сельского хозяйства ожидают упрощения единой политики ЕС в данной сфере.

В связи с этим министр призвал «перекрыть поток фруктов» с Украины, что, по его мнению, позволит польским специалистам по плодоводству увеличить свою прибыль. Также Секерский пообещал проанализировать проект ЕС о продлении торговых мер по импорту с Украины.

Ранее польские производители призвали власти запретить импорт украинского сахара.