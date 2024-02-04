В Польше призвали к отказу от украинских фруктов

Министр сельского хозяйства и развития сельской местности Польши Чеслав Секерский заявил о необходимости сокращения потока фруктов с Украины. Его слова приводит РБК.

Секерский отметил, что аграрная политика Европы слишком открыта для сельхозпродукции с Украины, что заставляет фермеров из разных стран организовывать протесты. Он подчеркнул, что работники сельского хозяйства ожидают упрощения единой политики ЕС в данной сфере.

В связи с этим министр призвал «перекрыть поток фруктов» с Украины, что, по его мнению, позволит польским специалистам по плодоводству увеличить свою прибыль.

Также Секерский пообещал проанализировать проект ЕС о продлении торговых мер по импорту с Украины.

«Предварительный анализ показывает, что предложения Еврокомиссии в целом идут в правильном направлении, но лишь частично учитывают наши требования. Мы продолжим отстаивать требования в дискуссиях на форуме ЕС», — заявил министр.

До этого правительство Польши приняло постановление о запрете импорта зерна с Украины.

Ранее польские производители призвали власти запретить импорт украинского сахара.