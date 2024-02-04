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Стало известно, насколько упали доходы Египта в январе из-за ситуации в Красном море

Доходы Египта от сборов за проход судов через Суэцкий канал в январе упали вдвое

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Suez Canal Authority/Handout via Reuters

Поступления в бюджет Египта от сборов за проход судов через Суэцкий канал в январе упали вдвое на фоне конфликта в Красном море, пишет Bloomberg.

Доход страны по итогам прошлого месяца составил около $428 млн против $804 за аналогичный период 2023 года. Из-за атак йеменских боевиков количество судов, курсирующих по каналу, сократилось на 36%, рассказал глава администрации Суэцкого канала Усама Раби.

Суэцкий канал — это кратчайший морской путь между Азией и Европой и является ключевым источником притока иностранной валюты в экономику Египта. В 2023 году поступления в бюджет страны от сборов за проход судов составили $10,25 млрд.

1 февраля сообщалось, что британское торговое судно, которое следовало в порт Израиля, подверглось атаке хуситов.

В ночь на 4 февраля США нанесли новый удар по Йемену.

Ранее сообщалось, что ситуация в Красном море подтолкнула мировых экспортеров нефти к выходу на местные рынки.

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