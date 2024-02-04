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Аналитики придумали, как спасти фондовый рынок Китая

В Китае призвали создать стабилизационный фонд акций для спасения рынка

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Виктор Толочко/РИА «Новости»

Эксперты из правительственного аналитического центра КНР призвали как можно скорее создать стабилизационный фонд акций, чтобы повысить доверие инвесторов и стабилизировать фондовый рынок, пишет Bloomberg.

Размер фонда должен составить от $300 до $500 млрд в краткосрочной перспективе. Затем его стоит постепенно увеличивать в зависимости от стоимости рынка капитала Китая, отметили эксперты.

В прошлом месяце стоимость китайских акций, котирующихся на Гонконгской фондовой бирже, опускалась до рекордно низких уровней с начала 2000-х. Дисконт по отношению к материковым аналогам достиг 36%, что стало самым высоким уровнем за 15 лет. Крупнейшим государственным банкам КНР пришлось вмешаться в операции на валютном рынке, чтобы удержать юань от обвала.

Ранее китайцы пожаловались на экономическую ситуацию в стране под постом посольства США о защите жирафов в соцсети Weibo.

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