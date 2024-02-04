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Инфляция в Турции по итогам января может стать максимальной с лета

Bloomberg: инфляция в Турции за январь станет максимальной с августа 2023 года

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Lefteris Pitarakis/AP

Рост инфляции в Турции по итогам января может стать максимальным с августа 2023 года. Об этом сообщает Bloomberg.

По оценкам аналитиков, месячный рост цен в январе составит 6,3%. Предыдущие пять месяцев показатель последовательно снижался. В декабря инфляция в Турции ускорилась всего на 2,9%.

Официальные данные будут опубликованы в понедельник, 5 февраля.

Вечером 2 февраля глава центрального банка Турции Хафизе Гайе Эркан внезапно подала в отставку. От должности она отказалась всего через восемь месяцев после назначения. Место занял Фатих Карахан.

На последнем заседании ЦБ Турции повысил ключевую учетную ставку с 42,5% до 45%. Шаг регулятора совпал с прогнозами.

Ранее стало известно о давлении Запада на бизнес Турции из-за санкций против России.

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