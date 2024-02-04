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В Кремле заявили о пошатнувшемся положении немецкой экономики

Песков: целые секторы экономики Германии начали терять свою привлекательность

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Michael Sohn/AP

Целые секторы немецкой экономики сейчас теряют свою привлекательность и конкурентоспособность. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, фрагмент из интервью которого опубликован в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

«Что такое Германия? Это экономический мотор в Европейском союзе. И целые секторы экономики Германии теряют свои привлекательность и конкурентоспособность», — подчеркнул представитель российского президента.

Он добавил, что по этой причине ФРГ и другие страны — члены регионального содружества начали создавать и удерживать образ внешнего врага. Таким образом правительства европейских государств пытаются отвлечь внимание населения от внутренних проблем, отметил Песков.

«Здесь, конечно, лучше нас [в качестве образа врага], наверное, в их понимании никого нет», — сказал пресс-секретарь Кремля, комментируя высказываниях европейских чиновников о необходимости подготовиться к вооруженному противостоянию с РФ.

25 января новостной портал телерадиокомпании MDR сообщил, что немецкие власти впервые с момента окончания Холодной войны приступили к разработке оборонного плана. По информации журналистов, одним из главных пунктов документа должно стать сдерживание Москвы.

Ранее в Германии спрогнозировали резкий спад темпов роста ВВП страны.

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