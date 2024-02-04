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В России разработают предложения по развитию ипотеки

Хуснуллин: стройблок разработает предложения по развитию ипотеки в РФ к апрелю

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Павел Лисицын/РИА Новости

Стройблок российского правительства намерен завершить подготовку предложений, связанных с перспективами развития ипотечного рынка страны к апрелю. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, передает ТАСС.

«Ипотека разогналась, люди активно ее берут», — отметил вице-премьер.

По его словам, разговоры, что с 1 июля выдача кредитов прекратится или изменится, подталкивают население оперативно решать вопросы с банками.

Хуснуллин обратил внимание, что мониторинг продолжится три месяца. Затем совместно с Центральным Банком и министерством финансов внесут предложения и доложат президенту. По его словам, объем выданной в РФ в январе ипотеки превысил прошлогодний результат. Но в целом правительство фиксируют «достаточное серьезное снижение» по ипотеке.

До этого Хуснуллин анонсировал, что готовится продление срока действия льготной программы «Семейная ипотека», поддержать выдачу кредитов по ней планируется на Дальнем Востоке и в Донбассе.

Ранее выдача ипотеки на ИЖС выросла в четыре раза за год.

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