В России ввели ограничение на импорт гвоздик

Россельхознадзор с 9 февраля 2024 года вводит временное ограничение на импорт выращенных в Эквадоре гвоздик из Нидерландов, Германии, Латвии и Литвы. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Решение было принято из-за участившихся случаев нарушений фитосанитарных требований ЕАЭС при поставках товара, говорится в пресс-релизе. В Россельхознадзоре опасаются распространения калифорнийского цветочного трипса (насекомое, входящее в перечень карантинных объектов. — «Газета.Ru»).

Накануне в Россельхознадзоре потребовали от Эквадора прекратить поставки небезопасных бананов в Россию. В продукции систематически обнаруживается опасная многоядная муха-горбатка.

До этого РФ запретила поставки семян и посадочного материала из Нидерландов.

Ранее в России приостановили сертификацию кормов для питомцев из Италии и Франции.