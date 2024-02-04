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Ситуация в Красном море подтолкнула мировых экспортеров нефти к выходу на местные рынки

Bloomberg: рынок нефти становится более локальным из-за конфликта в Красном море

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Tatiana Meel/Reuters

Мировой рынок нефти становится локальнее на фоне ситуации в Красном море. Атаки хуситов и растущие тарифы на фрахт делают поставки нефти из ближайших регионов более привлекательными, пишет Bloomberg.

Отказ большинства компаний от танкерного движения через Суэцкий канал послужил началом раскола. Теперь один торговый регион сосредоточен вокруг Атлантического бассейна и включает Северное и Средиземное моря, а другой охватывает Персидский залив, Индийский океан и Восточную Азию, отмечают аналитики издания.

Между этими регионами все еще происходит движение сырой нефти по более длинному и дорогостоящему маршруту вокруг южной оконечности Африки, однако объем поставок по этому пути стремительно сокращается. Так, например, поставки сырой нефти из США в Азию в прошлом месяце упали более чем на треть по сравнению с декабрем, свидетельствуют данные отслеживания судов Kpler.

До этого стало известно, что Россия в 2023 году нарастила поставки нефти в Китай на 24%.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен назвал союз России и КНР главной угрозой миропорядку.

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