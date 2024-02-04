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В кабмине РФ рассказали о планах в отношении «Семейной ипотеки»

Вице-премьер РФ Хуснуллин сообщил о планах кабмина продлить «Семейную ипотеку»

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Правительство РФ готовится продлить срок действия льготной программы «Семейная ипотека», а также планирует поддержать выдачу соответствующих кредитов на Дальнем Востоке и в Донбассе. Об этом рассказал вице-премьер страны Марат Хуснуллин, передает ТАСС.

В воскресенье, 4 февраля, заместитель главы кабинета министров принял участие в пленарном заседании на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. Меропритие было организовано в рамках деловой программы тематического дня «Инфраструктура и среда для жизни».

«У нас есть задача определиться с ипотекой — как она дальше будет работать. Мы точно видим, что будет семейная ипотека», — подчеркнул Хуснуллин.

Он добавил, что российское правительство намерено поддержать оформление льготных кредитов на жилье на Дальнем Востоке. То же касается новых регионов страны, подчеркнул вице-премьер.

23 января президент РФ Владимир Путин выступил на форуме «Родные-любимые», в ходе которого заверил граждан в продлении субсидии для многодетных семей на погашение ипотеки. Речь идет о выплате в размере 450 тыс. рублей.

Ранее в министерстве финансов оценили расходы бюджета на продление льготной ипотеки в РФ.

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