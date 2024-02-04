Названы последствия возможного выхода Германии из Евросоюза

Выход Германии из Евросоюза (ЕС) лишит объединение пятой части общего бюджета, а также негативно скажется на экономике ФРГ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственную аналитику открытых данных.

По прогнозу агентства, прямые потери в ВВП Германии могут составить минимум €227 млрд, а отток трудовых ресурсов — до 8%. Отмечается, что выход ФРГ из Евросоюза в первую очередь нанесет сильный удар по бюджету объединения, поскольку на Германию приходится пятая часть всех вложений в него.

Согласно европейским статданным, предполагаемый объем бюджета Евросоюза на 2024 год составляет €143 млрд, из которых €137 млрд приходится на прямые вложения стран – членов ЕС. При этом больше всех вкладывает Германия — €30,3 млрд, что составляет 21,2% от всего бюджета объединения. Наряду с ФРГ, крупными донорами являются Франция (€23,5 млрд), Италия (€17 млрд), Испания (€12,7 млрд) и Нидерланды (€8 млрд).

Как отмечает РИА Новости, потенциальный выход Германии из ЕС также нанесет урон странам – членам объединения, которые являются чистыми бенефициарами, вносящими в бюджет меньше, чем получают из него. По последним данным, самым крупным бенефициаром ЕС стала Польша, получившая в 2022 году на €16,6 млрд больше, чем внесла. На втором месте – Испания (€13 млрд), третья – Италия (€8,4 млрд). Взнос же Германии покрывал ее собственные потребности, а также 60% указанных трат ЕС на эти три страны.

В январе сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель заявляла, что ФРГ может выйти из Евросоюза в случае победы АдГ на выборах. По словам политика, сначала ее партия попытается устранить «дефицит демократии» и полномочия Еврокомиссии посредством реформ, а если не выйдет, то прибегнет к крайней мере.

До этого депутат парламента Норвегии Мариуса Ариона Нильсена в своем обращении к министру энергетики страны Терье Аасланду заявил, что отказ стран Евросоюза от закупок газа из России негативно сказался на климате и перенес энергетическую проблему из Европы в бедные страны.

Ранее попытки ЕС ввести новые санкции против России сочли несерьезными.