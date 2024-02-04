Аналитик рассказал о повышении средней стоимости вторичного жилья в РФ

Ведущий аналитик федеральной компании «Этажи» Александр Иванов заявил, что средняя стоимость квадратного метра вторичного жилья в России за месяц выросла на 0,7%, превысив 121 тыс. рублей. Его слова передает газета «Известия».

Аналитик отметил, что рынок ведет себя иначе, чем в периоды высоких ставок по ипотеке прошлых лет. По его словам, доступность ипотеки на вторичное жилье снизилась — произошло частичное охлаждение спроса, однако средняя цена квадратного метра при этом не снизилась, а наоборот, продолжила рост.

По словам Иванова, почти не изменился и средний уровень торга при продаже готового жилья (речь о разнице между ценой предложения и реальной стоимостью продажи). Так, в прошлом месяце продавцы в среднем делали скидку на уровне 4,1%, а в текущем месяце она выросла всего до 4,2%.

Эксперт отметил, что рынок обычно активно реагирует на любые риски снижения спроса ростом среднего уровня торга. Он напомнил, что так было весной 2020 года в разгар пандемии. Сейчас же рынок реагирует на снижение доступности ипотеки на готовое жилье, наоборот, продолжающимся ростом цен. Как считает эксперт, это может быть связано с «ценовым» разрывом между готовым жильем и новостройками, поскольку собственники не готовы продавать недвижимость дешевле.

В сложившейся ситуации аналитик посоветовал ориентироваться на срок продажи.

«Если есть смысл в срочной продаже объекта, торг с покупателем неизбежен. Объекты со срочной продажей сейчас наиболее привлекательны для покупки, поскольку дисконт нивелирует переплату по ипотеке», — сказал Иванов.

До этого директор по продажам риелторской компании «Этажи» Сергей Зайцев заявлял, что цены на первичном рынке жилья в России продолжат повышаться в 2024 году.

В январе стало известно, что с начала августа россияне проявляют увеличенный интерес к покупке квартир в новостройках. Спрос в октябре-декабре 2023 года увеличился на 19% по сравнению с предыдущим кварталом. Студии пользовались наибольшим спросом, рост составил 27%. Первичный рынок также показал положительные динамики во многих городах, включая Красноярск, Рязань, и Москву, где интерес вырос на 37%.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, что будет с ценами на аренду жилья в 2024 году.