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FT узнал об идее G7 использовать российские активы

FT: страны G7 направят помощь Украине под залог замороженных российских активов

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Shutterstock

Страны G7 пока не придумали, как конфисковать замороженные российские активы и решили использовать их в качестве залога под облигации, прибыль от которых будет направлена Киеву. Об этом сообщает Financial Times.

По данным издания, союзники Киева потребуют от России погашения этого долга, а если она этого не сделает, то произойдет конфискация замороженных российских суверенных активов.

Источник агентства отметил, что данная схема позволит странам G7 собрать средства для Украины в обход юридических проблем, связанных с конфискацией активов.

3 февраля вице-президент бундестага Катрин Геринг-Экардт потребовала передать Украине не только процентные доходы от российских активов, но и все замороженные в Евросоюзе средства Центробанка РФ.

До этого саммит ЕС утвердил предложение Еврокомиссии использовать доходы от замороженных активов российского Центробанка.

Ранее аналитик объяснил, чем грозит миру конфискация российских активов.

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