Экономист предложил начать выращивать какао-бобы в России на фоне их мирового дефицита

Россия могла бы заняться выращиванием какао-бобов на своих территориях. Перспективы в условиях глобального дефицита этого продукта хорошие. Такое мнение в беседе с изданием РИА Новости высказал эксперт рабочей группы FoodNet (Фуднет) НТИ, экономист Алексей Кук.

«Эту отрасль можно было бы использовать как катализатор роста не хуже, чем БАС (беспилотные авиационные системы. — Прим. ред.). Поэтому ответы на эти вызовы у нас в России есть, вопрос лишь в том, успеем ли мы их реализовать вовремя», — заявил эксперт.

По словам Кука, речь идет об игре «вдолгую». Благоприятный сценарий предполагает, что на развертывание подобного производства уйдет порядка 10 лет.

В краткосрочной перспективе рынок ждет дальнейшее повышение цен на какао-бобы на фоне их растущего дефицита, прогнозирует экономист. Кроме того, потребитель столкнется с сокращением ассортимента изделий из шоколада в сочетании с ухудшением их состава: появится больше заменителей.

В пятницу, 2 февраля, стоимость какао-бобов на бирже поднялась выше $5 тыс. за тонну впервые с 1977 года.

Ранее россиян предупредили о грядущем дефиците шоколада в стране.