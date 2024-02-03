Названы самые популярные у россиян направления для отдыха весной

Аналитики онлайн-сервиса OneTwoTrip выяснили, какие страны являются наиболее популярными среди россиян для путешествий весной 2024 года. Результаты исследования приводит РИА Новости.

Самый высокий спрос в этом году на Турцию. По этому направлению в марте — мае планируют отправиться 17% путешественников из России. Причина такой популярности простая — доступные цены и раннее начало купального сезона (с середины апреля).

На втором месте по популярности среди россиян Грузия. Ее доля составляет 12%. В топ-3 востребованных направлений также вошел Таиланд. В эту азиатскую страну весной намерены поехать 11% путешественников из РФ.

Кроме того, спросом среди россиян пользуются ОАЭ (8%) и Армения (6%). В десятку также попали Китай, Казахстан, Италия, Великобритания и Франция.

До этого стало известно, что число зарубежных туристов в РФ в 2023-м стало максимальным с начала пандемии. С января по декабрь прошлого года страну посетили свыше 600 тыс. иностранцев.

Ранее россиянам рассказали, как расплачиваться в Турции в 2024 году.