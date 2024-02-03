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В бундестаге потребовали передать активы Центробанка РФ Украине

Spiegel: Геринг-Эккардт потребовала передать €200 миллиардов ЦБ РФ Украине

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Global Look Press

Вице-президент бундестага Катрин Геринг-Экардт потребовала передать Украине не только процентные доходы от российских активов, но и все замороженные в Евросоюзе средства Центробанка РФ. Об этом сообщает Spiegel.

«Если доходы были выданы в качестве первого шага, нам следует посмотреть и на сами активы», — сказала Геринг-Экардт.

По мнению немецкого политика, все €200 млрд из замороженного российского резерва должны быть переданы Киеву.

Кроме того, Геринг-Экардт призвала поставить на Украину немецкие крылатые ракеты Taurus.

1 февраля саммит Евросоюза утвердил предложение Еврокомиссии использовать доходы от замороженных активов российского Центробанка для финансирования Украины.

До этого бывший советник Рональда Рейгана предсказал жесткий ответ России на изъятие ее активов.

Ранее аналитик объяснил, чем миру грозит конфискация российских активов в США и Европе.

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