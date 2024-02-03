Тайвань резко повысил штрафы за поставки санкционных технологий в Россию

Правительство Тайваня значительно ужесточило штрафы за незаконный экспорт технологий в Россию и Белоруссию. Об этом говорится в пресс-релизе управления международной торговли при Министерстве экономики Тайваня.

Штраф за первое нарушение правил вырос в 16 раз, до 1 млн юаней (около $139 тыс. по курсу на 3 февраля 2024 года).

В Минэкономики Тайваня подчеркнули, что в настоящее время сотрудничают с общественными объединениями в целях усиления гласности. Ведомство также акцентировало, что призывает операторов не заниматься нелегальной перевалкой в ​​третьи страны.

Накануне стало известно об уходе турецкого строительного подрядчика Ronesans Holding из России.

До этого сообщалось, что нефтегазовые доходы РФ упали на четверть из-за санкций.

Ранее власти Кипра обеспокоились уходом российских компаний из своей юрисдикции.