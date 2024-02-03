Стало известно, сколько иностранцев посетили Россию в 2023 году

В 2023 году Россию посетило около 600 тысяч иностранных туристов. Это максимум с начала пандемии. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на слова вице-президента Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрия Горина.

Для сравнения: в 2022 году в страну с целью «туризм» въехали порядка 187 тыс. иностранцев. Такие показатели говорят о серьезном восстановлении туристического потока, отметил представитель РСТ.

Между тем количество туристов, которые приезжают в Россию организованными группами, все еще отстает от докризисного 2019-го на внушительные 90%.

Ожидается, что в 2024 году приток зарубежных туристов в РФ вырастет в два-три раза. Основная ставка делается на гостей из Китая и Ирана. Также ожидается рост интереса к путешествиям в Россию среди граждан Ближнего Востока и Индии.

Накануне сообщалось, что российские банки начали в тестовом режиме выпускать платежные карты для иностранных туристов.

Ранее россиянам рассказали, как расплачиваться в Турции в 2024 году.