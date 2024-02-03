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«Мираторг» закрыл свой интернет-магазин

«Мираторг» закрыл свой фирменный интернет-магазин

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Depositphotos

Фирменный интернет-магазин «Мираторга» прекратил работу. Об этом говорится в пресс-релизе агрохолдинга.

Решение закрыть shop.miratorg.ru было принято в рамках вертикально интегрированной бизнес-модели «от поля до прилавка» для оптимизации розничных каналов продаж, следует из сообщения.

«Мираторг» запустил онлайн-магазин с собственной доставкой продуктов в 2018 году. В ассортименте были представлены мясо, колбасы, полуфабрикаты, замороженные овощи и прочие товары.

Сам «Мираторг» был основан в 1995 году. Сейчас розничная сеть холдинга насчитывает более 120 торговых точек и 30 бургерных в девяти регионах России.

На днях стало известно, что экспорт свежей и охлажденной говядины из России в Китай за год вырос в 1,5 раза, до $6,1 млн в денежном эквиваленте.

До этого сообщалось, что РФ по результатам прошлого года нарастила экспорт баранины в 10 раз.

Ранее Минсельхоз отчитался о рекордной выручке за экспорт агропродукции.

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