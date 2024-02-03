В Германии фермеры перекрыли трассу с помощью навоза

В Германии протестующие фермеры перекрыли трассу на Ганновер с помощью навоза. Об этом пишет РБК.

«На севере Германии протестующие фермеры решили заблокировать трассу в сторону Ганновера кучей навоза», — говорится в публикации.

До этого немецкая радиостанция Deutsche Welle (организация включена Минюстом в список иноагентов) сообщала, что Бундестаг одобрил сокращение субсидий на дизельное топливо, которое вызвало протесты фермеров Германии.

Во Франции продолжаются протесты фермеров, недовольных политикой правительства страны в сфере сельского хозяйства. Одними из причин недовольства стали существующие экологические нормы и украинский импорт.

По словам главы Национальной федерации сельскохозяйственных профсоюзов Франции (FNSEA) Арно Руссо, существующие для Украины послабления приводят к нечестной конкуренции на внутреннем рынке, а продукция с Украины зачастую не соответствует европейским стандартам.

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