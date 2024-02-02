Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Турецкий строительный подрядчик уходит из России

Ronesans Holding сворачивает деятельность в России

close
100%
Pavel Rebrov/Reuters

Турецкий строительный подрядчик Ronesans Holding сворачивает деятельность в России. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте компании.

«Ronesans прекратила свою деятельность в России и теперь сосредоточилась на амбициозной стратегии роста по всему миру. Компания стремится инвестировать в новые рынки и отрасли и использовать свой обширный опыт в сфере здравоохранения, энергетического перехода и коммерческого строительства», — говорится в заявлении.

Отмечается, что компания была основана в Санкт-Петербурге в 1993 году. Ronesans Holding является подрядчиком и инвестором в сфере строительства, недвижимости, здравоохранения, энергетики и нефтехимии.

До этого газета «Филелефтерос» писала, что власти Кипра обеспокоены уходом российских компаний из своей юрисдикции.

Ранее сообщалось, что доходы бюджета РФ от нефти и газа упали на четверть из-за санкций.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами