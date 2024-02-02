Турецкий строительный подрядчик уходит из России

Турецкий строительный подрядчик Ronesans Holding сворачивает деятельность в России. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте компании.

«Ronesans прекратила свою деятельность в России и теперь сосредоточилась на амбициозной стратегии роста по всему миру. Компания стремится инвестировать в новые рынки и отрасли и использовать свой обширный опыт в сфере здравоохранения, энергетического перехода и коммерческого строительства», — говорится в заявлении.

Отмечается, что компания была основана в Санкт-Петербурге в 1993 году. Ronesans Holding является подрядчиком и инвестором в сфере строительства, недвижимости, здравоохранения, энергетики и нефтехимии.

До этого газета «Филелефтерос» писала, что власти Кипра обеспокоены уходом российских компаний из своей юрисдикции.

Ранее сообщалось, что доходы бюджета РФ от нефти и газа упали на четверть из-за санкций.