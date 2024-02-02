Глава Центробанка Турции подала в отставку

Председатель Центрального банка Турции Хафизе Гайе Эркан приняла решение уйти в отставку и попросила президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана одобрить ее просьбу в связи с тем, что на нее и ее семью оказывается давление. Об этом сообщает ТАСС.

«На данный момент наша экономическая программа начала приносить плоды. Увеличение резервов, экономические показатели, тренд инфляции являются доказательством этого успеха», — говорится в сообщении.

До этого Центральный банк Турции повысил ключевую учетную ставку с 42,5% до 45% по итогам заседания в четверг. Как отмечается в заявлении ЦБ, решение принято в рамках ужесточения монетарной политики для борьбы с высокой инфляцией. В июне прошлого года регулятор впервые за два года поднял ставку — тогда до 15%.

Повышение ставки происходит на фоне ослабления турецкой лиры, которая 11 января обновила исторический минимум к доллару, достигнув отметки в 30 лир за доллар.

Официальная инфляция в Турции в декабре составила 64,77% в годовом выражении. Группа независимых экспертов оценивает ее в 127,21%. Власти рассчитывают снизить инфляцию до 34% к концу 2024 года.

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