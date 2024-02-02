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Власти Румынии подписали соглашение о прекращении протестов

Премьер Румынии Чолаку подписал с фермерами соглашение о прекращении протестов

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Global Look Press

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку и представители фермеров и перевозчиков, которые три недели проводят по всей стране манифестации, подписали соглашение о прекращении акций протеста. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на сообщение с сайта правительства.

Из документа следует, что будет создан межминистерский комитет, который проанализируют и найдут наилучшие решения для требований протестующих. Членами комитета станут представители соответствующих министерств, фермеров и перевозчиков. На основании полученного соглашения протестующие прекратят акции на территории страны.

14 января протест фермеров в Румынии продолжится после того, как дискуссии, проходившие более трех часов в министерстве финансов, закончились безрезультатно.

21 января сообщалось, что альянс по сельскому хозяйству и сотрудничеству Румынии (ААС) потребовал от властей страны добиться введения ЕС квот на ввоз украинской сельхозпродукции.

Ранее в Румынии захотели запретить импорт агропродукции с Украины.

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