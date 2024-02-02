Путин разрешил сделки с акциями «Русснефти»

Президент России Владимир Путин разрешил проводить сделки с использованием акций компании «Русснефть». Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале публикования правовых актов.

«Разрешить совершение сделок (операций), влекущих за собой прямо и (или) косвенно установление, изменение, прекращение или обременение прав владения, пользования и (или) распоряжения акциями публичного акционерного общества нефтегазовая компания «Русснефть», — говорится в тексте документа.

25 января стало известно, что Путин подписал распоряжение, которое разрешает российской компании купить предприятия «Донской антрацит» и «Шахтоуправление «Обуховская», которые принадлежали украинскому бизнесмену Ринату Ахметову. Согласно распоряжению, право на покупку 100% акций этих предприятий, которые принадлежат Fabcell Limited, получило акционерное общество «Лучшее решение».

В декабре Путин разрешил продажу химического предприятия «Финндисп», которое принадлежит компании Dow Europe Holding B.V.

Ранее в Polymetal назвали сроки продажи российских активов.