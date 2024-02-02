Россельхознадзор может ограничить импорт бананов из Эквадора

Россельхознадзор обеспокоен ситуацией с поставками в Россию небезопасных бананов из Эквадора. Как сообщает ТАСС, ведомство попросило эквадорскую сторону с 5 февраля приостановить сертификацию бананов для пяти экспортеров, нарушивших требования.

Пресс-служба Россельхознадзора отметила, что в бананах из Эквадора систематически обнаруживается опасный карантинный объект — многоядная муха-горбатка.

«В случае непринятия эффективных мер и продолжения выявления вредителя ведомство будет вынуждено перейти к следующему этапу введения ограничительных мер», — предупредили в Россельхознадзоре.

В конце января Россельхознадзор принял решение временно ограничить ввоз кормов для животных от сербского предприятия итальянской компании Farmina из-за повторного выявления мышьяка в их составе. Продукция под запретом включает сухие корма различных брендов, таких как Farmina, Matisse, Ecopet, Cibau, Fun Dog (Cat) и Vet Life. Ограничения вступили в силу с 31 января, но отгруженные до этой даты поставки будут допущены с обязательным лабораторным контролем.

Ранее Россия запретила поставки семян из Нидерландов.