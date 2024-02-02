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Экспорт Турции установил рекорд в январе

Турецкий министр Болат: экспорт Турции в январе впервые превысил $20 млрд

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Francois Lenoir/Reuters

Экспорт Турции в январе 2023 года вырос на 3,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг рекордного показателя в $20,028 млрд. Об этом сообщает турецкое агентство Anadolu со ссылкой на слова министра торговли страны Омера Болата.

«Мы побили самый высокий январский рекорд экспорта в истории Турции», — сказал министр.

По его словам, доля Турции в мировом экспорте увеличилась до 1,06%. Также наблюдается снижение импорта и дефицита торгового баланса.

Министр напомнил, что в 2023 году экспорт достиг исторического максимума в $255,8 млрд, несмотря на землетрясение в Кахраманмараше. За последние 12 месяцев он составил $256,5 млрд.

В январе импорт сократился на 22% до $26,201 млрд. Дефицит торгового баланса уменьшился на 57% и составил $6,2 млрд. Коэффициент покрытия импорта вырос на 18,9 п.п. до 76,4%, резюмировал Болат.

Накануне стало известно, что банки Турции прекращают сотрудничество с российским бизнесом.

Ранее россияне заняли первое место по турпотоку в Турцию.

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