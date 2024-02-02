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Эксперты предложили ограничить льготное энергопотребление в РФ

Ассоциация СПЭ выступила за сокращение льготного энергопотребления в РФ

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Depositphotos

Ассоциация «Сообщество потребителей энергии» (СПЭ) направила письмо вице-премьеру Александру Новаку с предложением ограничить объем льготного энергопотребления для домохозяйств. Как передает РИА Новости, речь идет о семьях, которые тратят слишком много электроэнергии, а также о борьбе с нелегальным майнингом криптовалют.

По мнению авторов инициативы, это не отразится на большинстве населения, но помешает тем, кто использует энергию в промышленных масштабах по льготной цене. К таким группам относят серых майнеров, подпольные цеха и очень крупные домохозяйства, которые тратят электричество на подогрев бассейнов и т.д.

Как отмечается в пояснительной записке, подобные потребители составляют до 5% от всех бытовых абонентов, но потребляют энергию по льготным тарифам. Чтобы этого избежать, ассоциация предлагает рассчитывать лимит исходя из круглосуточного потребления в течение месяца.

«Мы полагаем, что льготное потребление электроэнергии следует ogраничить 10,8 тыс. кВт·ч в месяц на одно домохозяйство», — говорится в письме.

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