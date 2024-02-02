В Казани зафиксировали рост инвестиций бизнеса в интернет-продвижение

Казанские компании стали чаще использовать интернет-рекламу, за последний год инвестиции в этот тип продвижения выросли на 14%. Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на данные, собранные среди пользователей Яндекса.

По данным издания, представители бизнеса региона обычно рассказывали о своих предложениях в сервисе Яндекс Карты. Чаще всего в интернет-рекламу инвестируют компании в сфере «авто», здесь рост вложений составил 46%, «Культура и достопримечательности» — 70%, «Медицина и фармацевтика» — 8%. В числе лидеров по совокупным инвестициям в онлайн-продвижении оказались категории «Бизнес и услуги», «Авто» и «Еда».

Исследование компании IPSOS также показало, что реклама в геосервисе является одним из самых эффективных способов продвижения для бизнеса. По данным компании, 30% пользователей Яндекс Карт используют приложение почти каждый день, 66% — несколько раз в неделю или чаще. 42% пользователей ищут там места и заведения, 27% — изучают информацию о компаниях и смотрят на рейтинг и отзывы.

В конце ноября Роскомнадзор сообщал, что объем рынка официальной интернет-рекламы в России за первые девять месяцев 2023 года составил чуть больше 400 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что более половины россиян спокойно относятся к рекламе благотворительности в интернете.