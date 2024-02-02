Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В Казани зафиксировали рост инвестиций бизнеса в интернет-продвижение

Бизнес в Казани стал чаще инвестировать в интернет-продвижение

close
100%
Depositphotos

Казанские компании стали чаще использовать интернет-рекламу, за последний год инвестиции в этот тип продвижения выросли на 14%. Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на данные, собранные среди пользователей Яндекса.

По данным издания, представители бизнеса региона обычно рассказывали о своих предложениях в сервисе Яндекс Карты. Чаще всего в интернет-рекламу инвестируют компании в сфере «авто», здесь рост вложений составил 46%, «Культура и достопримечательности» — 70%, «Медицина и фармацевтика» — 8%. В числе лидеров по совокупным инвестициям в онлайн-продвижении оказались категории «Бизнес и услуги», «Авто» и «Еда».

Исследование компании IPSOS также показало, что реклама в геосервисе является одним из самых эффективных способов продвижения для бизнеса. По данным компании, 30% пользователей Яндекс Карт используют приложение почти каждый день, 66% — несколько раз в неделю или чаще. 42% пользователей ищут там места и заведения, 27% — изучают информацию о компаниях и смотрят на рейтинг и отзывы.

В конце ноября Роскомнадзор сообщал, что объем рынка официальной интернет-рекламы в России за первые девять месяцев 2023 года составил чуть больше 400 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что более половины россиян спокойно относятся к рекламе благотворительности в интернете.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами