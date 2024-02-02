Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В ходе разведочных работ археологи «Роснефти» обнаружили 45 объектов культурного наследия

Археологи «Роснефти» обнаружили 16 новых памятников культуры

close
100%
Пресс-служба «Роснефти»

Археологические отряды научного института «Роснефти» обнаружили на территории Самарской и Оренбургской областей в течение 2023 года 45 объектов культурного наследия, из них 16 — новые, ранее не зафиксированные. Специалисты провели мероприятия по обеспечению их сохранности. Об этом сообщили в пресс-службе нефтяной компании.

Из 16 обнаруженных ранее не зафиксированных памятников археологии — 8 курганных могильников и 8 одиночных курганов.

В «Роснефти» уточнили, что в 2023 году археологи обследовали 239 земельных участков, отведенных под хозяйственное освоение «Самаранефтегаза» и «Оренбургнефти» — обе компании являются добывающими активами «Роснефти».

Также отмечается, что специалисты института уточнили границы ранее выявленных объектов культурного наследия: селищ Найденное Озеро I, которые было впервые выявлено в 1979 году, и Съезжее I, выявленного в 1988 году в Самарской области, а также курганного могильника у села Савельевка в Оренбургской области.

В ходе разведочных работ археологи извлекли артефакты срубной культуры, которая существовала в эпоху позднего бронзового века (XVIII—XII века до нашей эры).

Специалисты передали находки в Самарский областной историко-краеведческий музей имени Петра Алабина.

В результате обследований, проведенных сотрудниками института, исторические карты Урала и Поволжья пополнились новыми объектами археологии.

В «Роснефти» подчеркивают, что компания заботится о сохранении исторического и культурного наследия и, в соответствии с законодательством РФ, проводит археологические работы при проведении любых земляных работ.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами