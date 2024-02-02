В ходе разведочных работ археологи «Роснефти» обнаружили 45 объектов культурного наследия

Археологические отряды научного института «Роснефти» обнаружили на территории Самарской и Оренбургской областей в течение 2023 года 45 объектов культурного наследия, из них 16 — новые, ранее не зафиксированные. Специалисты провели мероприятия по обеспечению их сохранности. Об этом сообщили в пресс-службе нефтяной компании.

Из 16 обнаруженных ранее не зафиксированных памятников археологии — 8 курганных могильников и 8 одиночных курганов.

В «Роснефти» уточнили, что в 2023 году археологи обследовали 239 земельных участков, отведенных под хозяйственное освоение «Самаранефтегаза» и «Оренбургнефти» — обе компании являются добывающими активами «Роснефти».

Также отмечается, что специалисты института уточнили границы ранее выявленных объектов культурного наследия: селищ Найденное Озеро I, которые было впервые выявлено в 1979 году, и Съезжее I, выявленного в 1988 году в Самарской области, а также курганного могильника у села Савельевка в Оренбургской области.

В ходе разведочных работ археологи извлекли артефакты срубной культуры, которая существовала в эпоху позднего бронзового века (XVIII—XII века до нашей эры).

Специалисты передали находки в Самарский областной историко-краеведческий музей имени Петра Алабина.

В результате обследований, проведенных сотрудниками института, исторические карты Урала и Поволжья пополнились новыми объектами археологии.

В «Роснефти» подчеркивают, что компания заботится о сохранении исторического и культурного наследия и, в соответствии с законодательством РФ, проводит археологические работы при проведении любых земляных работ.