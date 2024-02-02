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Комитет ГД раскритиковал идею подачи заявлений на самозапрет кредитов в банках и МФО

Аксаков: комитет Госдумы выступил против возможности подачи заявлений в банках

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Комитет Госдумы по финансовому рынку выступил против возможности подавать заявления на установление самозапретов на получение кредитов очно в банках и микрофинансовых организациях. Об этом рассказал РИА Новости председатель комитета Анатолий Аксаков.

По его словам, комитет не поддержал соответствующую поправку к законопроекту, принятому в первом чтении в октябре прошлого года. Изначально в документе предлагалось, что подавать заявления на запрет выдачи кредитов можно будет через портал «Госуслуги» и многофункциональные центры.

Однако в январе появилась идея разрешить гражданам обращаться по этому вопросу напрямую в банки и микрофинансовые организации. По словам Аксакова, эта инициатива вызвала возражения Центробанка и правительства, так как создает высокие риски недобросовестных действий со стороны кредиторов.

В частности, как отмечают в Национальном совете финансового рынка, клиенту могут предложить запретить себе только онлайн-кредиты или сначала взять заем, а потом уже подавать заявление о самозапрете. То есть возможность манипулирования поведением заемщика в офисе банка очень велика.

Кроме того, представители финансового рынка указывают, что для самих кредитных организаций организация приема заявлений о самозапрете потребует дополнительных затрат и усилий.

25 января в Центробанке РФ сообщили, что количество россиян с тремя и более кредитами на руках продолжило рост во второй половине 2023 года. Днем ранее в ЦБ заявили, что инфляционные ожидания россиян в январе снизились до 12,7% вместо 14,2% в декабре.

Ранее в Госдуме предложили запретить выдавать кредиты иноагентам.

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