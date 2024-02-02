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Минтруд предложил дать органам Роструда доступ к налоговой тайне россиян

«Известия»: органам Роструда могут дать доступ к данным с налоговой тайной

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Shutterstock

Минтруд разработал проект приказа, который может предоставить территориальным органам Роструда доступ к данным граждан, которые содержат налоговую тайну. Об этом сообщает газета «Известия», ссылаясь на проект министерства.

В публикации говорится, что органам Раструба в будущем могут предоставить информацию о нарушениях, а также признаках, которые указывают на неформальную занятость, в том числе при заключении работодателями договоров гражданско-правового характера с физлицами, выполняющих фактически функции постоянных сотрудников.

Кроме этого, приказ может затронуть данные о компаниях, которые сотрудничают более чем с 10 самозанятыми, перечисляя им в среднем более 50 тыс. рублей в месяц.

Журналисты отмечают, что в предлагаемом Минтрудом перечне информации содержится пункт о данных о работодателях, у которых отклонение среднемесячной суммы оплаты труда превышает 35% от среднего значения в субъекте. В органы Роструда предлагается передавать сведения о СНИЛС, ИНН, коде постановки на учет, адресе регистрации и сумме доначисленных налогов.

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