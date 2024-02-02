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Бундестаг одобрил сокращение субсидий на топливо, которое вызвало протесты фермеров ФРГ

Бундестаг одобрил сокращение субсидий на топливо, вызвавшее протесты фермеров

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Global Look Press

Бундестаг одобрил сокращение субсидий на дизельное топливо, которое вызвало протесты фермеров Германии. Об этом сообщила немецкая радиостанция Deutsche Welle (организация включена Минюстом в список иноагентов).

Накануне в правительстве Германии заявили об отсутствии средств на поддержку граждан. Об этом заявил уполномоченный федерального правительства Германии по делам восточных земель Карстен Шнайдер. Он отметил, что правительство потратило €800 млрд на помощь гражданам во время пандемии коронавируса и субсидирование роста цен на газ и электроэнергию. Поэтому средств на дальнейшие выплаты у государства нет.

1 февраля в Брюсселе протестующие фермеры разожгли костры перед зданием Европарламента. Также во Франции продолжаются протесты фермеров, недовольных политикой правительства страны в сфере сельского хозяйства. Одними из причин недовольства стали существующие экологические нормы и украинский импорт.

Ранее стало известно, что большинство немцев считают, что Шольц не справляется с кризисом в ФРГ.

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