Бундестаг одобрил сокращение субсидий на топливо, которое вызвало протесты фермеров ФРГ

Бундестаг одобрил сокращение субсидий на дизельное топливо, которое вызвало протесты фермеров Германии. Об этом сообщила немецкая радиостанция Deutsche Welle (организация включена Минюстом в список иноагентов).

Накануне в правительстве Германии заявили об отсутствии средств на поддержку граждан. Об этом заявил уполномоченный федерального правительства Германии по делам восточных земель Карстен Шнайдер. Он отметил, что правительство потратило €800 млрд на помощь гражданам во время пандемии коронавируса и субсидирование роста цен на газ и электроэнергию. Поэтому средств на дальнейшие выплаты у государства нет.

1 февраля в Брюсселе протестующие фермеры разожгли костры перед зданием Европарламента. Также во Франции продолжаются протесты фермеров, недовольных политикой правительства страны в сфере сельского хозяйства. Одними из причин недовольства стали существующие экологические нормы и украинский импорт.

Ранее стало известно, что большинство немцев считают, что Шольц не справляется с кризисом в ФРГ.