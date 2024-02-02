Россиянам рассказали, как будет меняться курс валют в феврале

В феврале курс доллара и евро на российском рынке изменится незначительно, считает аналитик и экономист Николай Кульбака. Это во многом связано с тем, что сейчас курс валют становится все более управляемым Минфином и Центробанком, объяснил он в беседе с телеканалом «360».

В целом курс валют будут «жестко держать» в установленных сейчас коридорах, полагает эксперт. При этом он не исключил, что через несколько месяцев ситуация изменится – курс может снизиться.

«Мы не понимаем, сколько денег уходит на государственные расходы и какой приток доходов от продажи энергоресурсов. Не понимаем, как колеблется цена, ситуация на рынке быстро меняется. Есть риск того, что через несколько месяцев придется включать печатный станок и делать девальвацию», — заявил Кульбака.

Россиянам эксперт порекомендовал отказаться от идеи покупки валюты с целью получения выгоды в краткосрочной перспективе – по его словам, в этом нет никакого смысла.

«Если использовать [валюту] для долгосрочных сбережений, то в этом смысле она станет приемлемым вложением. Если речь о долларе и евро», — пояснил он.

Напомним, финансовые аналитики считают, что сейчас на курс валют в числе прочего влияют ожидания по продлению мер обязательной продажи валютной выручки экспортерами. На будущую неделю финансисты прогнозируют курс доллара в районе 99-90 рублей.

Ранее ЦБ заявил о росте наличных денег в обращении в 2023 году.