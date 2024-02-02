Стало известно, как госдолг США может повлиять на экономику

Соединенным Штатам вскоре придется тратить больше средств на выплату процентов по национальному долгу в $34 трлн, чем на национальную оборону. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные управления конгресса США по бюджету.

Директор управления Филлип Свагел заявил в подкасте Big Take DC, что «ситуация неустойчива». По прогнозам управления, к 2033 году проценты по долгу составят $1,4 трлн в год, а к 2053 году уже $5,4 трлн.

Экс-министр финансов Роберт Рубин назвал экономику США «в ужасном состоянии», а автор книги «Черный лебедь» Нассим Талеб предупредил о «спирали долга». Тем не менее лидеры в Вашингтоне продолжают откладывать решение проблемы. При этом заимствования необязательно ведут к коллапсу экономики, но Конгресс не может их ограничить.

Единственный выход из «спирали долга» — сбалансировать бюджет путем сложных решений о расходах и налогах, считает Филлип Свагел. Однако такие решения труднодостижимы в нынешнем составе Конгресса США.

Накануне стало известно, что в США могут провести реструктуризацию госдолга.

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