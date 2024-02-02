Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Стало известно, сколько Цукерберг заработает за год на дивидендах Meta*

Цукерберг в 2024 году может заработать $700 млн на дивидендах Meta*

close
100%
Global Look Press

Доход главы и основателя Meta (признана в России экстремистской и запрещена) Марка Цукерберга от дивидендных выплат компании в 2024 году может составить около $700 млн, подсчитали в Bloomberg.

Начиная с марта, компания станет выплачивать ежеквартальные дивиденды в размере 50 центов на бумагу по обыкновенным акциям классов A и B. Цукербергу принадлежит около 350 млн акций Meta. Таким образом, каждые три месяца основатель корпорации будет получать около $175 млн до уплаты налогов в виде квартального платежа.

Решение Meta платить дивиденды посылает положительный сигнал о взгляде компании на свой потенциал роста, отмечают аналитики Bloomberg. Часто быстрорастущие технологические компании избегают дивидендов в пользу использования прибыли для разработки новых продуктов или совершения дорогостоящих приобретений, пояснили они.

После того, как Meta в 2023 году уволила около 21 тыс. человек и сузила свои приоритеты, акции компании выросли почти в три раза. Дивиденды и дополнительные $50 млрд в виде обратного выкупа акций должны позитивно сказаться на настроениях инвесторов, резюмировали эксперты рынка.

Накануне автор бестселлера «Богатый папа, бедный папа» Роберт Кийосаки рассказал, сколько у него биткоинов.

Ранее россиянам назвали самый безопасный способ сберечь деньги от инфляции.

*  признана в России экстремистской и запрещена
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами