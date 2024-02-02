Apple снова стал самым дорогим брендом в мире

Apple по итогам 2023 года стал самым дорогим брендом в мире, обогнав Amazon, Google и Microsoft. Об этом говорится в ежегодном отчете Brand Finance Global 500.

Стоимость бренда Apple за год взлетела на 74%, до $516,6 млрд, что позволило компании вернуться на первое место рейтинга с огромным отрывом. Между тем лидер прошлого года Amazon упал сразу на четвертую строчку.

Второе место по результатам года заняла корпорация Microsoft. Ее стоимость за период выросла почти на 78% и достигла $340,4 млрд.

Тройку снова замыкает Google, стоимость бренда которого по итогам 2023-го оценили в $333,4 млрд (+18,5% год к году).

Между тем Tesla выбыла из десятки, опустившись сразу на 18-ю строчку. Самым быстрорастущим по стоимости брендом в мире стал производитель чипов NVIDIA (+163% год к году).

Российские компании в топ-500 в этот раз не вошли.

Накануне аналитики подсчитали, сколько заработали российские миллиардеры за январь. Состояние богатейших людей РФ с начала года выросло на $7,953 млрд.

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