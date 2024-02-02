ФАС завела 28 дел о завышении цен на топливном рынке

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) открыла почти 30 дел о нарушении антимонопольного законодательства в 19 регионах России. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу ФАС Максима Шаскольского.

По его словам, антимонопольная служба постоянно наблюдает за ситуацией с ценами на АЗС и проверяет обоснованность повышения стоимости топлива. Без нарушений не обходится: возбуждено 28 дел о нарушении антимонопольного законодательства.

Шаскольский при этом отметил, что благодаря принятым правительством мерам рост цен на топливо удается сдерживать как в оптовом, так и в розничном сегментах рынка.

30 января «Известия» сообщили, что ФАС подготовила проект приказа о мере сдерживания роста цен на топливо. Согласно документу, начальную максимальную стоимость продаваемого по госзаказу бензина и дизеля предлагается высчитывать по показателям биржи, а не по усмотрению поставщиков. Меру могут принять в ближайшие месяцы.

Ранее против дочерних компаний «Лукойла» завели дела за высокие цены на некоторых заправках.