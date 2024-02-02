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Минэнерго Молдавии допустило импорт газа у России

Глава Минэнерго Молдавии не исключил возобновления поставок газа из России

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Depositphotos/РИА «Новости»/«Газета.Ru»

Молдавия может возобновить закупки газа у российской компании «Газпром» для правобережья Днестра. Об этом заявил глава Минэнерго Молдавии Виктор на общественном телеканале Moldova.

По его словам, это будет возможно в случае выгодной стоимости топлива.

В прошлом году Молдавия не покупала российский газ для правобережья, так как на бирже его можно было приобрести дешевле. Благодаря этому республика сэкономила около €60 млн, утверждает министр. Он заверил, что нет никакого политического запрета на закупки у «Газпрома».

«Если цена будет лучше, тогда можем закупить у «Газпрома». Такой сценарий не исключен. Но если стоимость на бирже окажется выгоднее, тогда зачем переплачивать? Мы в первую очередь исходим из цены, чтобы тариф для потребителя был ниже», — подчеркнул Виктор Парликов.

В октябре 2021 года Молдавия и «Газпром» заключили контракт на поставку 3,3 млрд кубометров газа. Его условием было погашение задолженности в $709 млн. Молдавия осенью заявила, что готова выплатить лишь $8,6 млн, с чем российская сторона не согласна.

Ранее «Молдовагаз» не согласовал итоги аудита долга перед «Газпромом».

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