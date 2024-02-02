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Финансовые аналитики спрогнозировали курс доллара в районе 90 рублей

Аналитик Раманинов: на следующей неделе курс доллара составит 88-90 рублей

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Shutterstock

В ближайшее время не ожидается резких изменений в курсе валют, считает аналитик Telegram-канала «Рынки Деньги Власть» Сергей Раманинов. На следующей неделе курс доллара будет варьироваться в диапазоне 88-90 рублей, евро – в районе 95,8-98 рублей – такой прогноз он озвучил в беседе с RT.

Вскоре состоится заседание Центробанка по ставке – оно запанировано на 16 февраля, напомнил Раманинов. По его словам, рынок уже живет ожиданиями итогов этого заседания.

«Судя по комментариям ЦБ, мы на текущий момент не ожидаем снижения ставки. Соответственно, деньги в экономике остаются дорогими», — пояснил эксперт.

На рубль сейчас влияют ожидания по продлению мер обязательной продажи валютной выручки экспортерами, а также цены на нефть, отметил аналитик.

Сегодня утром курс евро поднялся выше отметки в 98 рублей впервые с 16 января. По данным Мосбиржи на 11:58 мск курс доллара составляет 90,5 рубля, евро – 98,5 рубля.

Напомним, подписанный президентом Владимиром Путиным указ об обязательной продаже иностранной валюты некоторыми российскими экспортерами действует до 30 апреля. Кабмин намерен продлить эту меру до конца текущего года. СМИ сообщали, что меру могут продлить на бессрочный период.

Ранее глава Центробанка назвала причины замедления инфляции в России.

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