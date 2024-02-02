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Россиянам объяснили, как получить в 2024 году налоговый вычет при покупке жилья

Депутат Чаплин: супруги могут получить налоговый вычет в размере 1,3 млн рублей

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Россияне могут претендовать на выплату налогового вычета при решении жилищного вопроса. Так, рассчитывать на эту меру поддержки можно при покупке квартиры, частного дома или комнаты, строительстве дома, проведении ремонта квартиры у застройщика. Для оформления вычета нужно быть официально трудоустроенным и иметь неисчерпанную до конца года сумму налогового вычета, объяснил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин Общественной Службе Новостей.

Сумма налогового вычета при покупке жилья, оплате ремонта или процентов по ипотеке составляет 13%, но не более 650 тыс. рублей. Максимальная сумма для расчета вычета – 2 млн рублей.

«Здесь важно учесть, что если недвижимость была куплена в браке и оформлена на двух владельцев, то каждый супруг может получить вычет для семьи и это дополнительно 1,3 млн рублей», – подчеркнул Чаплин.

Для оформления вычета придется собрать пакет документов и подать их вместе с заявлением. Он включает в себя паспорт, налоговую декларацию 3-НДФЛ, справку 2-НДФЛ, копию договора купли-продажи или долевого участия и так далее.

Получить вычет можно через портал Госуслуг, личный кабинет налоговой, а также обратившись в налоговую лично, отметил депутат. По его словам, вычет можно оформить за три предыдущих года – так, в 2024 году возврат налога можно получить за 2023, 2022 и 2021 годы.

Отказать в выплате налогового вычета могут по многим причинам. К примеру, его не могут получить лица без регистрации по месту жительства. Также вычет не предоставляется при покупке апартаментов, заключении сделки между близкими родственниками, использовании для покупки жилья субсидий – к примеру, маткапитала, и в других случаях.

Ранее юрист раскрыла особенности оформления налогового вычета при сделках с жильем.

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