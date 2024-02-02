Россиянам объяснили, как получить в 2024 году налоговый вычет при покупке жилья

Россияне могут претендовать на выплату налогового вычета при решении жилищного вопроса. Так, рассчитывать на эту меру поддержки можно при покупке квартиры, частного дома или комнаты, строительстве дома, проведении ремонта квартиры у застройщика. Для оформления вычета нужно быть официально трудоустроенным и иметь неисчерпанную до конца года сумму налогового вычета, объяснил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин Общественной Службе Новостей.

Сумма налогового вычета при покупке жилья, оплате ремонта или процентов по ипотеке составляет 13%, но не более 650 тыс. рублей. Максимальная сумма для расчета вычета – 2 млн рублей.

«Здесь важно учесть, что если недвижимость была куплена в браке и оформлена на двух владельцев, то каждый супруг может получить вычет для семьи и это дополнительно 1,3 млн рублей», – подчеркнул Чаплин.

Для оформления вычета придется собрать пакет документов и подать их вместе с заявлением. Он включает в себя паспорт, налоговую декларацию 3-НДФЛ, справку 2-НДФЛ, копию договора купли-продажи или долевого участия и так далее.

Получить вычет можно через портал Госуслуг, личный кабинет налоговой, а также обратившись в налоговую лично, отметил депутат. По его словам, вычет можно оформить за три предыдущих года – так, в 2024 году возврат налога можно получить за 2023, 2022 и 2021 годы.

Отказать в выплате налогового вычета могут по многим причинам. К примеру, его не могут получить лица без регистрации по месту жительства. Также вычет не предоставляется при покупке апартаментов, заключении сделки между близкими родственниками, использовании для покупки жилья субсидий – к примеру, маткапитала, и в других случаях.

Ранее юрист раскрыла особенности оформления налогового вычета при сделках с жильем.