Стало известно, какие вина предпочитают россияне

Большая часть россиян предпочитают покупать отечественные вина. Таковы итоги опроса «Роскачества», сообщает ТАСС.

В публикации говорится, что почти две трети опрошенных (61%) выбирают вина, произведенные в Краснодарском крае, Крыму и Севастополе. Среди фаворитов также отмечены дагестанские вина (почти 20%) и Ставропольский край (13%).

Около трети россиян покупают вина, произведенные в регионе проживания. Это наиболее характерно для жителей Северного Кавказа (74%) и Юга России (73%).

При ответе на вопрос о различиях вин выяснилось, что почти половина опрошенных имеют об этом лишь приблизительные представления. Однако каждый пятый россиянин полагает, что знает, чем один сорт вина отличается от другого. 13% опрошенных сказали, что не обращают внимания на сорт вина при его выборе.

В сообщении указывается, что опрос проводился онлайн среди 1200 жителей России старше 18 лет, приобретающих вино не реже одного раза в месяц.

31 января россиян предупредили о скором подорожании вина в полтора раза.

19 января сообщалось, что в России могут пропасть бюджетные вина из Италии, Испании и Франции. Их заменят напитки из других регионов планеты.

Ранее в Роскачестве разработали стандарт винной карты для ресторанов и кафе.