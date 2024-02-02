Курс евро превысил 98 рублей

Курс евро поднялся выше отметки в 98 рублей во время торгов на Мосбирже утром 2 февраля. Как пишет ТАСС, такого показателя евро достиг впервые с 16 января текущего года.

Отмечается, что в 07:00 мск курс евро достиг 98,45 рубля (+0,51 рубля). В то же время рос и доллар, который поднялся до отметки в 90,65 рубля (+0,18). Вырос и курс юаня — до 12,589 рубля (+0,02).

Спустя шесть минут курс евро снизился до 98,4 рубля, доллара — до 90,53 рубля, юаня — до 12,583 рубля.

На прошлой неделе в Центробанке заявили, что не планируют управлять курсом рубля в период инфляционного таргетирования. В структуре отметили, что курс формируется под воздействием рыночных факторов. Задача регулятора — обеспечивать финансовую стабильность, подчеркнули в ЦБ.

До этого эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин сообщил в разговоре с «Газетой.Ru», что после 29 января можно ожидать ослабления курса рубля.

Ранее Банк России повысил официальные курсы доллара и евро.