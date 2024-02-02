Размер текста
А
А
А

Курс евро превысил 98 рублей

Курс евро поднялся на торгах выше 98 рублей

close
100%
Алексей Майшев/РИА Новости

Курс евро поднялся выше отметки в 98 рублей во время торгов на Мосбирже утром 2 февраля. Как пишет ТАСС, такого показателя евро достиг впервые с 16 января текущего года.

Отмечается, что в 07:00 мск курс евро достиг 98,45 рубля (+0,51 рубля). В то же время рос и доллар, который поднялся до отметки в 90,65 рубля (+0,18). Вырос и курс юаня — до 12,589 рубля (+0,02).

Спустя шесть минут курс евро снизился до 98,4 рубля, доллара — до 90,53 рубля, юаня — до 12,583 рубля.

На прошлой неделе в Центробанке заявили, что не планируют управлять курсом рубля в период инфляционного таргетирования. В структуре отметили, что курс формируется под воздействием рыночных факторов. Задача регулятора — обеспечивать финансовую стабильность, подчеркнули в ЦБ.

До этого эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин сообщил в разговоре с «Газетой.Ru», что после 29 января можно ожидать ослабления курса рубля.

Ранее Банк России повысил официальные курсы доллара и евро.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами