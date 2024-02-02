Экономист Финогенова: важный документ для расчета пенсии — выписка из СФР

Как сообщает профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова в интервью агентству «Прайм», для проверки правильности расчета пенсии и выявления возможных ошибок необходимо обратиться за выпиской из лицевого счета в Социальном фонде России (СФР). Получить такой документ можно через «Госуслуги», личный кабинет в СФР, в МФЦ или клиентской службе Соцфонда.

Выписка содержит информацию о стаже, индивидуальном пенсионном коэффициенте и других сведениях, связанных с индивидуальным лицевым счетом. Финогенова подчеркивает важность тщательной проверки всех этих данных.

В случае ошибок при расчете пенсии, связанных с неправильным учетом стажа, неполной уплатой страховых пенсионных взносов со стороны работодателя и других обстоятельств, необходимо обратиться в отделение СФР с заявлением о перерасчете пенсии, содержащим корректную информацию о неучтенных периодах стажа.

Кроме того, перерасчет пенсии может потребоваться в случае появления права на повышение из-за изменения жизненной ситуации, например, при потере кормильца, появлении дополнительных иждивенцев или изменении места жительства.

В таких случаях также следует подать заявление и предоставить соответствующие документы. Обычно перерасчет или исправление ошибок занимают несколько дней, но при необходимости срок может быть продлен до трех месяцев.

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