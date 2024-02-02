ЦБ Египта повысил ключевую ставку на 200 процентных пунктов

Центральный банк Египта решил повысить ключевую ставку на 200 процентных пунктов, с 19,25 до 21,25%. Об этом сообщает ТАСС.

По данным комитета по денежно-кредитной политике ЦБ Египта, несмотря на снижение глобальной инфляции, общий уровень цен на товары и услуги по-прежнему непредсказуем. Особенно это касается изменений мировых цен на сырьевые товары, связанных с нарушениями судоходства в Красном море, отметил египетский регулятор.

Из документа следует, что темпы роста реального ВВП Египта составили 2,7% в третьем квартале 2023 года по сравнению с 2,9% во втором квартале. По данным ЦБ, показатели указывают на замедление экономической активности.

Отмечается, что в 2023 году ЦБ Египта дважды повышал ключевую ставку на свои операции. В марте она была повышена на 200 процентных пунктов, затем в августе еще на 100.

До этого российский Центробанк анонсировал документ, в котором будут подробно описаны все обсуждения, предшествующие решению по ключевой ставке.

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