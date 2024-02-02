Акции «Феррари» выросли на 13% из-за контракта с новым пилотом

Акции итальянского автопроизводителя «Феррари» на Нью-Йоркской фондовой бирже выросли более чем на 13% после новостей о том, что за заводскую команду в классе машин «Формула-1» с 2025 года будет выступать семикратный чемпион мира британец Льюис Хэмилтон. Об этом сообщает ТАСС.

С начала торговой сессии 1 февраля акции компании выросли на 13,15%, до $391,42 за штуку. По состоянию на 22:44 мск бумаги «Феррари» торговались на уровне $388,93.

Отмечается, что цена акций выросла, в том числе из-за публикации финансовой отчетности, согласно которой выручка концерна за 2023 финансовый год выросла на 17,2%.

1 февраля стало известно, что семикратный чемпион «Формулы-1» британец Льюис Хэмилтон решил уйти из команды «Мерседес» и подписать контракт с «Феррари». Хэмилтон представлял «Мерседес» с 2013 года.

Спортсмен признался, что хотел бы закончить карьеру в «Феррари» и вместе с итальянской командой взять восьмой титул.

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