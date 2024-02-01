ЦБ заявил о росте наличных денег в обращении в 2023 году

Оборот наличной денежной массы в Росси в 2023 году превысил 18 трлн руб. По данным ЦБ, данный показатель увеличился на 2 трлн руб. по сравнению с предыдущим годом, сообщает «Коммерсантъ».

С января по сентябрь Банк России фиксировал повышенный спрос на наличные деньги, но в конце третьей декады начался возврат средств в банковскую систему. Регулятор связывает это с ростом привлекательности вкладов из-за роста ставок. Перед новогодними праздниками финансисты зафиксировали очередной всплеск спроса на наличные.

Отмечается, что в начале 2023 года количество наличных средств в обращении составляло 16,39 трлн руб. В октябре данный показатель достиг 18,47 трлн руб. К началу декабря он упал до 18,04 трлн руб., но уже в начале января 2024-го вырос до 18,43 трлн руб.

По данным регулятора, в общем объеме банкнот больше всего купюр номиналом 5 тыс. руб. (38%), далее следуют купюры номиналом 1 тыс. руб. (17%), 100 руб. (15%), 50 руб. (8%).

До этого экономист объяснил рост спроса россиян на наличные желанием «уйти в тень».

Ранее сообщалось, что прирост наличных у россиян по итогам 2023 года составил почти 2 трлн рублей.