Австрия стала экспортером газа благодаря России

В 2023 году Австрия импортировала почти вдвое больше газа, чем требовалось ее экономике. Об этом сообщает Bloomberg.

По сообщению австрийской компании OMV, в 2023 году российский газовый гигант «Газпром» поставил все объемы газа, оговоренные в долгосрочном контракте до 2040 года. В четвертом квартале прошлого года компания закупала 5,3 ТВт·ч топлива в месяц, пишет агентство.

По данным E-Control, это позволило Австрии передавать за границу больше электроэнергии, чем она импортировала, впервые с 2003 года.

При этом потребление электроэнергии в стране упало на 5,3%. В то же время выработка дешевой гидроэнергии выросла более чем на пятую часть по сравнению с предыдущим годом.

До этого «Газпром» в четвертый раз за месяц обновил рекорд по поставкам газа в Китай.

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