В России отметили влияние конфликта в Йемене на морскую логистику

Нападения хуситов в Красном море и конфликт на Ближнем Востоке оказывают влияние на стоимость морского фрахта и создают дефицит танкеров. Об этом заявил в эфире телеканала «Россия 24» вице-премьер Александр Новак.

«Сегодня торговые отношения и транспортно-логистические цепочки значительно изменились, что влияет на стоимость фрахта на недостаток танкеров. Это тоже может влиять на рынок», — сказал Новак.

По его словам, нужно проводить мониторинг ситуации, чтобы оперативно принимать совместные решения по балансировке рынка.

В конце декабря-начале января крупнейшие мировые судоходные компании заявили о решении направлять суда в обход Красного моря из-за атак хуситов. Это привело к удорожанию фрахта на 50% и увеличению сроков доставки на две недели, отмечали эксперты.

26 января хуситы атаковали в Аденском заливе танкер с российской нефтью.

Ранее эксперт предупредил о грядущем дефиците шоколада в России.