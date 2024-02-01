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Российские резервы продолжают расти на фоне санкций

ЦБ: международные резервы РФ за неделю выросли на $1,1 млрд

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Международные резервы России за неделю выросли на 1,1 млрд долларов и на 26 января достигли 587,8 млрд долларов. Об этом говорится в материалах Центробанка РФ.

Согласно сообщению, рост произошел за счет положительной переоценки активов. Ее эффект превысил объем операций ЦБ по продаже валюты в рамках бюджетного правила.

На 19 января резервы оценивались в 586,7 млрд долларов. Таким образом, за неделю они увеличились на 0,2%. В целом за 2023 год резервы России выросли на 2,9% и на 1 января 2024 года составили $598,592 млрд. Исторический максимум в $643,2 млрд был зафиксирован 18 февраля 2022 года.

После начала спецоперации на Украине страны Запада ввели санкции против ЦБ РФ, заморозив часть его золотовалютных резервов. Рано или поздно замороженные на Западе российские активы придется возвращать, считает исполняющий обязанности постпреда РФ при Евросоюзе Кирилл Логвинов.

В Еврокомиссии неоднократно заявляли об изучении возможного использования резервов ЦБ России на нужды Украины, но пока какая-либо законодательная база для таких действий в ЕС отсутствует. Кроме того, юридическая служба Евросоюза констатировала, что «никто не знает, где находятся 86% замороженных активов РФ».

Ранее российские банки получили рекордную прибыль в 2023 году.

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