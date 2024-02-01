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Минфин США предупредил о последствиях при прекращении финансирования Украины

Глава Минфина США Йеллен призвала конгресс быстрее одобрить поддержку Украины

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Global Look Press

Глава Министерства финансов США Джанет Йеллен призвала конгресс быстрее одобрить предоставление дополнительной поддержки Украине. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства.

«Мы не можем допустить, чтобы у Украины закончились деньги до того, как у нее закончатся боеприпасы», — заявила она.

По ее словам, «США должны продолжать помогать Украине в самообороне различными методами, в том числе экономическими».

Она отметил, что поступление средств Киеву непосредственно влияет на положение дел на поле боя.

1 февраля глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что лидеры ЕС договорились о выделении Украине €50 миллиардов помощи на несколько лет. Ранее против этого выступала Венгрия. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль приветствовал решение Евросоюза согласиться выделить дополнительный пакет помощи Киеву в размере €50 миллиардов.

Ранее на Украине рассказали о гарантиях США по изъятию российских активов.

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